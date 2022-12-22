В Черкесске заработал новый кадровый центр "Работа в России"

22 дек. 9:43

Накануне в столице Карачаево-Черкесии (КЧР) прошло торжественное открытие современного кадрового центра для комплексной помощи жителям в трудоустройстве "Работа России", - написал в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"После масштабной модернизации на базе Центра занятости населения в Черкесске открылся новый современный Кадровый центр "Работа России". Уверен, внедряемые изменения положительно скажутся на рынке труда: чем эффективнее деятельность кадровых центров, тем выше уровень взаимодействия тех, кто ищет работу, и тех, кто ее предлагает. В нашей республике есть большой потенциал для реализации кадровой политики, и отличным помощником в этом вопросе всегда были и остаются центры занятости населения", - отметил руководитель региона.

В здании был проведен капитальный ремонт, выполнена внутренняя и внешняя отделка, изготовлены и установлены навигационная система и информационные стенды, а также сплит-системы и системы охранно-пожарной сигнализации.

Работа по трудоустройству граждан теперь выйдет на новый уровень: "Новые стандарты предусматривают возможность онлайн-обращения, предполагают адресный подход к жизненным ситуациям соискателей и бизнес-ситуациям работодателей", - добавил Темрезов.