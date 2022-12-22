Нетаньяху окончательно вернулся

22 дек. 10:00

Глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху все же смог заключить сделку по формированию нового израильского правительства по итогам переговоров с религиозными и ультраправыми партнерами по коалиции, которые длились несколько недель. Об этом политик написал на своей странице в Twitter буквально за несколько минут до окончания срока, данного президентом Ицхаком Герцогом.

"Мне это удалось [сформировать правительство]", - констатировал Нетаньяху.

Канцелярия президента подтвердила получение уведомления от премьер-министра.

В разговоре с Герцогом Нетаньяху заверил, что созданное им правительство "будет действовать в интересах всех граждан Израиля".

Напомним, ранее лидер "Ликуда" попросил президента продлить изначальный срок в 28 дней еще на 10 суток, так что он истекал в 01:00 мск 22 декабря.

Партия Нетаньяху выиграла досрочные парламентские выборы 1 ноября, 13 ноября политик получил от Герцога мандат на создание кабинета. Ему требовалась поддержка 61 депутата из 120. Предполагается, что в новом кабмине "Ликуд" получит 17 министерских портфелей.