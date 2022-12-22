В столичный регион пришла оттепель с туманом

22 дек. 9:10

Жителей столичного региона сегодня ждут облачная погода, небольшие осадки, туман и до плюс 3 градусов, - сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Сегодня облачно, небольшие осадки. К вечеру местами возможны очаги туманов и густых дымок. Температура в столице и по области - плюс 1-3 градуса", - рассказала Котилевская, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть теплый, юго-западный, его скорость составит 4-9 м/с. Атмосферное давление останется ниже нормы и существенно меняться не будет - 741 мм ртутного столба.