В Иране возмущены санкциями, введенными США из-за уличных протестов

22 дек. 8:34

В министерстве иностранных дел Ирана подвергли критике администрацию США за дополнительные санкции в отношении Исламской Республики, введенные из-за продолжающихся уличных протестов в стране.

"Правительство Джо Байдена продолжает свою обанкротившуюся политику по оказанию максимального давления на Иран и при этом умудряется проливать крокодиловы слезы по поводу судьбы участников беспорядков", - поведал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

Дипломат отметил, что союзники и защитники террористов на Западе должны закрыть свои рты и подумать о накопившихся кризисах, от которых страдает их собственный народ, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день ее смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые впоследствии продлились два с половиной месяца и охватили почти 160 городов и населенных пунктов.