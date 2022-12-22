В мире назревает кофейный кризис

Индонезийский остров Ява всегда считался одним из символов кофе, но сегодня там уничтожается индустрия, которая не только познакомила мир с кофе, но и обеспечивала благополучие целых поколений, а также сыграла важную роль в истории как фактор экономического развития.

Как отмечает Bloomberg, изменение климата стало причиной неутешительного прогноза для Индонезии, четвертого в мире производителя кофе. Прошлогоднее сокращение урожая по всему миру привело к значительному рост цен на зерна, которое, правда, несколько замедлилось в последние месяцы наряду с падением стоимости на сырье. Участники кофейных цепочек боятся тревожных сигналов. Долгосрочные проблемы, о которых они говорят, присущи не только Индонезии, но также Бразилии, Вьетнаму и Колумбии. В конечном счете, они доберутся и до жителей Нью-Йорка, Токио, Лондона, да и вообще любого места, где латте и мокко - неотъемлемая часть социальной сферы и профессиональной деятельности или просто средство пережить выходные с детьми.

Торговцы и фермеры Явы, переживают из-за роста температуры, непредсказуемой погоды, неустойчивого качества зерен и ухудшения состояния почвы. Согласно прогнозам, подходящие для выращивания кофе площади значительно сократятся к 2050 году, а самые пригодные для этого регионы потеряют до 50% земель из-за глобального потепления.

Учитывая огромную и по-прежнему растущую популярность напитка, математика представляется удручающей. ”Почти каждый производитель кофе на планете уже сталкивается с проблемой нестабильных погодных условий, которая угрожает как растениям, так и людям”, - говорится в документе World Coffee Research, организации, созданной в 2012 году для продвижения инноваций. Ключом к решению может стать выведение более устойчивых к климатическим изменениям сортов.

Еще одна проблема заключается в том, что молодые яванцы не заинтересованы в работе на земле. Вместо этого они предпочитают офисы с кондиционерами в Джакарте, до которой два часа на самолете. Учитывая все более мрачные перспективы для кофейной индустрии, удивительно, что молодежь вообще в ней занята.

Ади Сусианто один из тех, кто остался. Наливая кофе в придорожном кафе Sarine Kopi местный бариста рассказал, что видит изменения. Он живет в Баньюванги всю свою жизнь и уверен, что климатические изменения медленно, но верно меняют облик региона. ”Качество кофе было отменным, - говорит Сусианто. - Теперь все зависит от погоды”. Нурул Хидайя, фермер в пятом поколении, делится своей тревогой, пытаясь высушить зерна во дворе своего дома. ”Дожди теперь льют гораздо дольше”, - говорит она.

Ирфан Анвар, глава Ассоциации индонезийских экспортеров и производителей кофе говорит, что климатическим изменениям подвержена не только Индонезия, однако спрос по-прежнему держится.

Ранние прогнозы о рекордном бразильском урожае в 2023 году едва ли материализуются. Латиноамериканский гигант сталкивается с противоположной индонезийской проблемой: уровень осадков значительно ниже исторического. Также в последние годы Бразилия страдает от сильных морозов, уничтожающих посевы. Вьетнамские урожаи мизерные и продолжают падать. Ханой даже предостерег фермеров, отчаянно нуждающихся в доходе, от выращивания дуриана.

Какими бы ни были фундаментальными изменения с кофе в Индонезии, не стоит удивляться, если у них будут далеко идущие последствия. Напиток неразрывно связан с экономической, социальной и политической историей страны. Как пишет Джин Гельман Тейлор в книге ”Индонезия: народы и истории”, кофейные кусты и сам напиток обрели популярность в 1600-х годах, благодаря голландским торговцам. Ост-Индская компания начала сажать семена на территории современной Джакарты. Представители компании раздавали растения яванским местным вождям, приказывая собирать зерна в качестве уплаты налога. Кофе стал основой ранней транспортной и складской систем. Поставки и культивация отражали и влияли на рыночные тенденции в Амстердаме - коммерческом центре колониальной державы. Фискальная система и сети покровительства формировали тренды в сельской миграции, финансах и даже повлияли на рацион.

Природа и раньше сеяла хаос: в XIX веке вирус поразил кофейные растения и в результате производители перешли с арабики на более крепкую и горькую робусту. Большая часть индонезийских зерен сегодня робуста. Хотя мягкая арабика по-прежнему выращивается на Яве, но рост температуры может усилить уязвимость перед болезнями.

World Coffee Research, среди членов которой Starbucks Corp., Tim Hortons и JDE Peet’s, сотрудничает со странами-производителями, в том числе и Индонезией над созданием сортов, которые смогут поддержать производство в ближайшие десятилетия. ”Работать надо сейчас, - говорит Дженнифер Верн Лонг, исполнительный директор организации. - Ни года больше нельзя упускать”. В рамках программы культивации семена с новыми генетическими комбинациями были доставлены в этом месяце. ”Любое из новых семян может обеспечить решение”, - уверена эксперт.

Миру важно, чтобы кофе в том виде, в котором мы его знаем, не исчез. Дело не только в сельском хозяйстве и сохранении той деревенской жизни, которую можно разглядеть на старых фотографиях. Кофе глубоко вплетен в финансовую, политическую и социальную структуру XXI века. Для Индонезии он еще более важен. Сегодня один из наиболее обсуждаемых проектов - амбициозный план строительства новой столицы за $34 млрд в лесистой местности на востоке Борнео. Почему бы часть этой суммы не оставить на обеспечение будущего товара, который существует дольше, чем сама Республика Индонезия?