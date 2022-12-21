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Глава "Мечты" назвал главные вызовы для Грузии на 2023 год

Глава &quot;Мечты&quot; назвал главные вызовы для Грузии на 2023 год

Сохранение мира в условиях сложной обстановки в регионе станет ключевым вызовом для Грузии в будущем году, рассказал глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в интервью Rustavi 2.

"Главным вызовом [в 2023 году] по-прежнему остается сохранение мира, потому что нам придется бороться за мир, пока будет такая ситуация в регионе. Это один вызов", - пояснил политик, подводя итоги года.

В числе других вызовов Кобахидзе назвал сохранение стабильности внутри Грузии и должного темпа экономического роста.

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