Глава "Мечты" назвал главные вызовы для Грузии на 2023 год

21 дек. 23:40

Сохранение мира в условиях сложной обстановки в регионе станет ключевым вызовом для Грузии в будущем году, рассказал глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в интервью Rustavi 2.

"Главным вызовом [в 2023 году] по-прежнему остается сохранение мира, потому что нам придется бороться за мир, пока будет такая ситуация в регионе. Это один вызов", - пояснил политик, подводя итоги года.

В числе других вызовов Кобахидзе назвал сохранение стабильности внутри Грузии и должного темпа экономического роста.