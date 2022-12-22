Офтальмолог рассказал о вреде мерцающих гирлянд

22 дек. 1:19

Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем может вызвать новогодняя гирлянда, пишет "Доктор Питер".

"Многие считают, что гирлянды синего цвета очень вредны для зрения и даже могут повредить сетчатку глаза, но это - миф. <…> Антиоксидантная система сетчатки глаза вполне успешно нейтрализует образующиеся свободные радикалы при воздействии коротковолнового излучения", - прежде всего успокоил офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач "ИНВИТРО-Москва" Сергей Хомяков.

Чтобы гирлянда не мешала своевременному отходу ко сну, ее лучше выключать вечером. "Гирлянда - источник коротковолнового синего света, ее лучше выключить за два часа до сна. В противном случае она может нарушить циркадные биоритмы - помешать процессам секреции меланопсина сетчаткой и мелатонина шишковидной железой мозга", - предупредил он.

У людей, склонных к эпилептическим припадкам, особенно детей, мерцающие огоньки могут спровоцировать приступ "за счет фотостимуляции зрительных отделов мозга, вовлеченных в эпилептическую систему", добавил медик. При этом можно смело использовать в праздники гирлянды без мерцания.

"Важно обратить внимание на реакцию человека на гирлянду - если ее свет раздражает, вызывает головную боль, тошноту, то ее надо выключить", - посоветовал Сергей Хомяков.

Лучше не увешивать мерцающими гирляндами все помещение, такое освещение может утомить, включать одновременно множество гирлянд в комнате можно не более чем на пару часов. Лучше, если огоньки будут мигать исключительно на елке или окне.