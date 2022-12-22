Китай и Австралия: позитивные ожидания после непонимания

Первый за четыре года визит австралийского министра иностранных дел Пенни Вонг в Китай дает надежду, что Канберра сможет добиться прогресса по прекращению торговых санкций и освобождению двух граждан страны, задержанных в КНР. Как отмечает The Diplomat, накануне визита Пенни Вонг предупредила, что на решение некоторых острых проблем странам потребуется время. В свою очередь эксперты расценивают визит как позитивное развитие после нескольких лет прохладных отношений.

Вонг встретится со своим коллегой Ван И в Пекине на этой неделе в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений. Это новый раунд приостановленных в 2018 году переговоров по стратегическим проблемам и вопросам внешней политики.

”Диалог сам по себе важная составляющая нормализации отношений. На решение многих сложных вопросов с учетом наших интересов потребуется время. Что касается торговых вопросов, то я буду поднимать эту тему, как и всегда. Я буду настаивать на том, чтобы торговые ограничения были отменены”, - сказала австралийский министр.

Австралия также настаивает на освобождении писателя Яна Хэнцзюня, которого Китай обвиняет в шпионаже, и журналистки Чэн Лэй, которую КНР обвинила в разглашении государственной тайны. Китай не признает двойного гражданства и обвиняемых китайского происхождения, в частности Хэнцзюнь и Лэй, не судят как иностранцев, особенно когда дело касается шпионажа.

Визит Вонг сигнализирует об оттепели в отношениях, начавшейся после того как Энтони Албаниз победил на майских выборах и сменил на посту премьер-министра более консервативного Скотта Моррисона.

Албаниз и китайский лидер Си Цзиньпин встретились на полях балийского саммита G20 в ноябре. Встреча такого уровня состоялась впервые за шесть лет.

По словам официального представителя министерства иностранных дел КНР Мао Нин, Китай надеется, что встреча будет способствовать укреплению связей, установленных на балийском саммите. Китай ожидает, что страны ”вернут двусторонние отношения в нужное русло для достижения стабильного развития.

Отношения между Австралией и Китаем оставались на низком уровне в течение нескольких лет после того как Китай ввел торговые ограничения и отказался от контактов на высоком уровне в ответ на решение Австралии принять меры в отношении иностранного вмешательства во внутренние дела и призыв провести независимое расследование по поводу пандемии Covid-19.

Дженнифер Хсу, научный сотрудник из аналитического центра ”Институт Лоуи”, говорит, что возобновление дипломатического диалога - позитивный шаг. По ее словам, ”пошел процесс в отношении ряда вопросов, касающихся как Австралии, так и Китая”. ”Будет замечательно, если случится прорыв. Но на такие вещи нужно время”, - сказала Хсу. Эксперт отметила, что Китаю будет экономически выгодно ослабить торговые санкции в отношении австралийских товаров.