В России за год капитально отремонтировано более 37 тыс многоквартирных домов

22 дек. 0:23

Россия в 2022 году нарастила объемы ремонта домов, с начала года капитальный ремонт проведен в более чем 37 тыс многоквартирных домов, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

"За неполный год капитально отремонтировали более 37 тыс многоквартирных домов, в которых проживают 5,26 млн человек. При этом площадь ремонта увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3 млн кв м и составила 144,3 млн кв м", - рассказал он.

По словам Хуснуллина, активнее всего региональные программы капремонта реализуются в Москве, Тульской области, Чечне, Башкортостане, Татарстане и в Хабаровском крае.