Частные лаборатории в Казахстане получили право диагностировать коронавирус

22 дек. 5:34

В Казахстане устранили административный барьер в виде ограничения в проведении частными лабораториями диагностики коронавируса (SARS-CoV-2), сообщает пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.

Согласно санитарным правилам Минздрава Казахстана от 15 октября 2015 года, коронавирусная инфекция относилась ко II группе патогенности, обращение с которым разрешалось только государственным организациям.

В период пандемии частные лаборатории могли проводить тесты на ковид только при наличии временного разрешения уполномоченного органа.

Новое постановление правительства республики позволяет частным лабораториям проводить диагностику коронавируса без дополнительных разрешений.