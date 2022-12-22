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Частные лаборатории в Казахстане получили право диагностировать коронавирус

Частные лаборатории в Казахстане получили право диагностировать коронавирус

В Казахстане устранили административный барьер в виде ограничения в проведении частными лабораториями диагностики коронавируса (SARS-CoV-2), сообщает пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.

Согласно санитарным правилам Минздрава Казахстана от 15 октября 2015 года, коронавирусная инфекция относилась ко II группе патогенности, обращение с которым разрешалось только государственным организациям.

В период пандемии частные лаборатории могли проводить тесты на ковид только при наличии временного разрешения уполномоченного органа.

Новое постановление правительства республики позволяет частным лабораториям проводить диагностику коронавируса без дополнительных разрешений.

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