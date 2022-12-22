Зимний сезон на "Эльбрусе" открывается в субботу

22 дек. 3:33

Уже в эту субботу, 24 декабря, на высокогорном кабардино-балкарском курорте "Эльбрус" состоится открытие горнолыжного сезона: его гости увидят огненное шоу, выступления танцоров и вокалистов, поучаствуют в викторинах, и, конечно, покатаются на свежем снеге.

Официально талисманом курорта в этот день станет эльбрусская лиса Муха, в 12:40 она вместе со спортсменами и спасателями спустится по склону.

"Фотографии лис, которые облюбовали склоны курорта и издалека наблюдают за гостями, неизменно пользуются большой популярностью у наших подписчиков. Постепенно появился собирательный образ лисы Мухи, которая не пропускает ни одного важного события на курорте. Мы официально представим Муху на празднике. В этом году гости будут встречать ее на трассах и в общественных зонах", - рассказал замгендиректора АО Кавказ.РФ, куда входит "Эльбрус", Николай Гончаров, передает портал Юга.ру.

Развлекательная программа начнется в 11:00 на центральной площади поляны Азау. Будут шоу и концерт, викторина с призами, флешмобы, номера уличных артистов и активные семейные игры. В 12:30 пройдет дегустация национальных блюд, а в 14:30 начнется дискотека.

Самые маленькие гости курорта до 27 лекабря смогут опустить письмо для Деда Мороза в самый высокогорный почтовый ящик страны на станции Гарабаши - он расположен на высоте 3 тыс 847 м над уровнем моря.