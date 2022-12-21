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В "Сириусе" стартует Новогодний музыкальный фестиваль

В &quot;Сириусе&quot; стартует Новогодний музыкальный фестиваль

В кубанском "Сириусе" стартует Новогодний музыкальный фестиваль, который сегодня откроется концертом симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева. 

Музыканты исполнят произведения Сергея Рахманинова, а программа вечера отразит главную идею Новогоднего фестиваля - представить творчество композитора 150-летие со дня рождения которого весь мир отметит в 2023 году, - передает портал Юга.ру. 

На фестивале выступят пианист Борис Березовский, оперный певец Дмитрий Корчак, музыканты Сергей Ролдугин, павел Милюков и Мирослав Култышев. Также в программе Хор мальчиков хорового училища им. Глинки и Московский джазовый оркестр.

Фестиваль продлится до 8 января 2023 года.

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