В 2023 году в Дагестане появятся три новых объекта водоснабжения

21 дек. 22:58

Три объекта водоснабжения будут построены в Дагестане в будущем году, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Артур Сулейманов.

По его словам, речь идет о строительстве водовода Чиркей - Буйнакск, водоснабжении Южно-Сухокумска и села Карата Ахвахского района .

Глава ведомства добавил, что в уходящем году в Дагестане по программе "Чистая вода" велось строительство восьми объектов водоснабжения, в общей сложности на 1,5 млрд рублей, - это третий показатель по стране. На данный момент введен в эксплуатацию один объект - "Реконструкция систем водоснабжения Кизляра".