Вашингтон продлил отзыв экспортных привилегий у трех авиакомпаний РФ

21 дек. 22:19

Миниторг США продлил на 180 дней срок действия распоряжения о временном отзыве экспортных привилегий у российских перевозчиков Nordwind Airlines, "Победа" и S7 Airlines, следует из материалов, размещенных на сайте ведомства.

Министерство сообщило об отзыве привилегий на 180 дней 24 июня, в начале декабря Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в его состав, подготовило запрос на продление ограничений, который был одобрен.

"Я определил, что продление данного распоряжения необходимо в общественных интересах для предотвращения неминуемого нарушения правил", - так объясняет продление помощник министра торговли США Мэтью Акселрод.

Таким образом, эти меры в отношении трех российских компаний будут действовать еще 180 дней и впоследствии могут снова быть продлены, пишет ТАСС.