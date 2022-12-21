Джаз Мороз ждет гостей в Крымском театре кукол

21 дек. 21:44

В четверг и пятницу в Крымском академическом театре кукол стартует новогодняя кампания - ее откроет представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, рассказали в пресс-службе театра.

Ключевым событием станет премьера зимней сказки "Джаз Мороз".

"Долгожданный Дед Мороз, а в нашей сказке - Джаз Мороз, поднимет дирижерскую палочку, и музыкальные истории новогодней ночи зазвучат красочным калейдоскопом в стиле джаза", - поведали в театре.

Джаз Мороз с помощью волшебной дирижерской палочки поможет сказочным героям справиться со всеми сложностями.