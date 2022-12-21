В Москве покажут новое узбекское кино 

21 дек. 21:53

В Большом зале кинотеатра "Иллюзион" в Москве 24 и 25 декабря состоятся показы нового узбекского кино. В программе, которая подготовлена в рамках Дней узбекского кино, четыре фильма, снятые за последние два года.

24 декабря будут представлены две кинокартины: "2000 песен Фариды" (2020) - историческая драма о столкновении старого и нового укладов жизни и "Судьба женщины" (2022), основанная на рассказах женщин, возвращенных из зоны боевых действий в Сирии.

25 декабря будет демонстрироваться еще один фильм о людях, которые находились в зоне боевых действий в Сирии, - "Неволя" (2021), а также "Дорога в никуда" (2022) - история о жизни пожилой театральной актрисы.

Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, фильмы представит делегация из Узбекистана.