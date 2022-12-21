Каладзе пригласил горожан на открытие новогодней деревни в Тбилиси

21 дек. 21:09

Новогодняя деревня на площади Орбелиани в Тбилиси откроется 23 декабря, в 19:00 по местному времени, сказал глава города Каха Каладзе.

Каладзе призвал всех явиться на праздник с детьми, заявив, что драммеры и уличные музыканты создадут незабываемое зрелище. Там же будет и грузинский Дед Мороз - Товлис Бабуа, который "поселится" в деревне.

"Я уверен, что будет много гостей в новогодние дни. Каждый день до 14 января будут проходить разные мероприятия и концерты, в которых примут участие представители грузинской эстрады. Так что, ждем всех на площади Орбелиани. Праздник там, где есть единство, мир и любовь", - цитирует его Sputnik Грузия.

Жители и гости города увидят детские представления, концерты, сказочных героев, мастерскую Санты, фотозону с Сантой и многое другое.