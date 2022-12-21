Авария с грузовиком убила человека в Армении

Один человек стал жертвой столкновения "КАМАЗ" с легковым автомобилем недалеко от города Арарат, передает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.
Авария случилась сегодня примерно в 20:15, столкнулись грузовик и "ВАЗ-2106".
Спасатели вывели из "шестерки" двух человек и отправили в медцентр на "скорой". По пути один из них умер, не приходя в сознание. Состояние второго пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.
Правоохранители устанавливают личности водителей, пострадавшего и погибшего.
По предварительным сведениям, ДТП спровоцировал водитель "Жигулей", выехавший на встречную полосу.