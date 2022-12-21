В Минцифры рассказали о последствиях ухода Nokia и Ericsson из России

21 дек. 20:58

Уход иностранных компаний с российского рынка не повлияет на качество сотовой связи в России, заверили в пресс-службе Минцифры.

Ранее сегодня Reuters сообщило, что уход Nokia и Ericsson в долгосрочной перспективе может плохо отразиться на состоянии мобильных сетей в России.

"Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В министерстве пояснили, что из-за ухода иностранных производителей пришлось изменить ранее принятые решения, но "общая стратегия перехода телеком-компаний на отечественное оборудование" осталась неизменной, скорректированы лишь сроки, операторы смогут заместить базовые станции на более мягких условиях.

"Операторы "большой четверки" уже подписали форвардные контракты на поставку базовых станций. Сумма, которую операторы направят на закупку российского оборудования, - более 100 млрд рублей", - добавили в Минцифры.