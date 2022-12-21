Жителей Ставрополя избавят от назойливой уличной рекламы 

21 дек. 20:35

Мест для размещения рекламы на улицах Ставрополя станет в пять раз меньше, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии Ставрополя подготовили новый список адресов для размещения рекламы, в котором из 114 ранее согласованных точек останется лишь 24. Список подали депутатам городской думы на утверждение, - передает "АиФ-Ставрополье".

"Засилье рекламы угрожает безопасности дорожного движения и ухудшает городской облик, особенно в исторических районах. Поэтому количество площадок для рекламы в Ставрополе сократится почти в пять раз", – объявил глава города Иван Ульянченко.

С городских улиц сейчас активно убирают остатки прошлых рекламных конструкций: с начала года здесь демонтировали с газонов 82 фундамента для рекламы, а также сняли с фасадов домов 30 рекламных баннеров.