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Жителей Ставрополя избавят от назойливой уличной рекламы 

Жителей Ставрополя избавят от назойливой уличной рекламы 

Мест для размещения рекламы на улицах Ставрополя станет в пять раз меньше, - сообщили в пресс-службе мэрии. 

В мэрии Ставрополя подготовили новый список адресов для размещения рекламы, в котором из 114 ранее согласованных точек останется лишь 24. Список подали депутатам городской думы на утверждение, - передает "АиФ-Ставрополье". 

"Засилье рекламы угрожает безопасности дорожного движения и ухудшает городской облик, особенно в исторических районах. Поэтому количество площадок для рекламы в Ставрополе сократится почти в пять раз", – объявил глава города Иван Ульянченко. 

С городских улиц сейчас активно убирают остатки прошлых рекламных конструкций: с начала года здесь демонтировали с газонов 82 фундамента для рекламы, а также сняли с фасадов домов 30 рекламных баннеров. 

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