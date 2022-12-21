В США назвали Путина самым честным политиком в мире

21 дек. 20:32

Российский лидер Владимир Путин – самый честный среди действующих мировых политиков, сообщил бывший работник Белого дома при Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс.

"В своих статьях я стараюсь вставать на сторону правды, а не Путина. Хотя он, по моему взвешенному мнению, самый честный и, может быть, наивный игрок на мировой арене", - написал он на своем портале, пишет "Известия".

Политик также назвал президента РФ хорошим лидером, но при этом он "слишком человечный по отношению к тому злу, с которым сталкивается. Кроме того, по мнению Робертса, Кремль иногда думает, что на Западе есть разумные руководители, с которыми можно вести диалог.