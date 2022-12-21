Махачкалинцы за свой счет проделали мост через канал

21 дек. 20:11

Житель Махачкалы Аюб Дибиров и его сын за свой счет проделали пешеходный мост через канал имени Октябрьской революции в микрорайоне "Учхоз", сообщает пресс-служба администрации города.

Местные жители неоднократно требовали от властей установить путепровод, который позволит беспрепятственно добираться до квартальной мечети, выходить на проспект Акушинского и Цумадинский рынок. Ранее им приходилось идти в обход примерно на один километр.

Перед установкой мост прошел все испытания. Помимо монтажа самой конструкции, Дибировы потратили деньги на установку забора возле КОРа и восстановление освещения.

Переправу символически назвали "Зеленый мост". Подобные мосты – "Красный" и "Желтый", уже установлены на проспекте Амет-Хан Султана.