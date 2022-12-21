На фоне энергетического дефицита в Узбекистане его солнечную энергетику осваивает Китай

Самая густонаселенная страна Центральной Азии переживает серьезный дефицит энергоресурсов. Китайские компании готовы содействовать выходу из кризиса. Eurasianet отмечает, что холодная зима спровоцировала ощутимый дефицит энергии, но Ташкент уже выбрал три компании, в том числе китайскую, для строительства новых солнечных электростанций.

Стремление Узбекистана к использованию возобновляемых источников энергии не должно вызывать никаких затруднений у Китая - крупнейшего в мире поставщика оборудования для солнечных электростанций. Китайская компания впервые выиграла тендер на проект подобного рода в Узбекистане, а Ташкент радуется разнообразию партнеров в секторе, который важен для заполнения пробелов в электрогенерации.

На прошлой неделе на парламентском брифинге министр энергетики страны заявил, что консорциум китайских компаний, подавший заявку под общим названием GD Power-PowerChina, выиграл тендер на строительство солнечной электростанции мощностью 150 Мвт в Намаганской области, компания из Объединенных Арабских Эмиратов получила право на строительство объекта в Бухарской области, а французская корпорация - в Хорезмской. Станция, которую построит эмиратская Masdar, самая мощная из трех на 250 МВт: такой мощности хватит на 10 тыс. домов.

Однако уже после вручения китайскому консорциуму контракта на станцию в Наманганской области 16 декабря министр энергетики заявил о необходимости снижения цены, которую национальная сеть будет платить за электричество, производимое на станции. GD Power-PowerChina установила цену на уровне 4,828 цента за киловатт-час.

Китайский тариф значительно выше, чем у эмиратской компании Masdar - 3,044 цента за киловатт-час, и французской Voltalia SA., - 2,888 цента за киловатт-час. Китайская GD Power-PowerChina подавала заявку на все три проекта.

PowerChina, государственный инжиниринговый гигант, проекты которого охватывают множество стран от Южной Америки до Европы и Ближнего Востока, входил в состав другого китайского консорциума, проигравшего Masdar в 2021 году, когда Узбекистан предложил тендер на строительство солнечных электростанций в Самаркандской и Джизакской области.

Guodian Power Development (GD Power) еще одна крупная государственная китайская энергетическая компания, занимающаяся проектами в традиционной и возобновляемой энергетике.

Зеленая энергетика оказалась на повестке сентябрьской встречи Шавката Мирзиеева и его китайского коллеги Си Цзиньпина, состоявшейся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Тогда, как сообщает офис Мирзиеева, лидеры договорились осуществлять ”прорывные проекты”.

В мае инвестиционный комитет Узбекистана и китайское министерство коммерции заключили соглашение о строительстве нескольких малых и средних гидроэнергетических объектов общей стоимостью на $2,7 млрд.

В прошлом году бизнес-издание Kursiv сообщило, что несколько китайских компаний договорились с чиновниками Ферганской области о строительстве двух солнечных электростанций стоимостью более миллиарда долларов. Текущий статус проектов неизвестен. Но даже если Китай сам не строит объекты, он все равно участвует в цепочке создания стоимости.

После того как Masdar получила контракт на строительство ветряной электростанции мощностью 500 МВт, выяснилось, что китайский производитель турбин Xinjiang Goldwind Science & Technology - основной поставщик.

Проект, который планируется завершить в 2024 году, будет одним из наиболее масштабных в Центральной Азии и обеспечит значительную долю возобновляемой энергии в рамках оптимистического плана Узбекистана по производству четверти электроэнергии в стране за счет зеленых источников к 2030 году.

Подобного рода инвестиции знаменуют собой смещение акцента в китайских отношениях с узбекским энергетическим сектором. До этого года Узбекистан был одним из поставщиков природного газа в Китай.

Но серьезный энергетический кризис во время непривычно холодной зимы положил конец экспортным амбициям Ташкента. Целые районы страны остались без света и тепла, а тысячи работников промышленного сектора вынуждены временно сидеть без работы. Власти продвигают несколько проектов для обеспечения энергетического баланса, и китайские компании будут играть важную роль в этом процессе.