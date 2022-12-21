Миллиард выделят из федерального бюджета на достройку Дворца творчества молодежи в Кабардино-Балкарии

21 дек. 19:59

Более 1 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на завершение строительства Дворца творчества молодежи в Кабардино-Балкарии, которое началось в 2002 году, заявил глава республики Казбек Коков в своем телеграм-канале по итогам встречи с полпредом президента РФ в СКФО Юрием Чайкой.

"Согласно проекту, во Дворце творчества будут обустроены разного рода мастерские и студии, где творческая молодежь сможет общаться с друзьями по интересам и работать над своими проектами", - пояснил он.

Коков подчеркнул, что дворец снабдят современным оборудованием.

Глава Кабардино-Балкарии уточнил, что в нем будут проводить выставки, молодежные форумы, фестивали, научные конференции и творческие мероприятия.