Элисо Вирсаладзе: я дома и в Тбилиси, и в Москве

Бабушка выдающейся пианистки Элисо Вирсаладзе - выпускница Санкт-Петербургской консерватории, народная артистка Грузинской ССР, профессор Тбилисской консерватории Анастасия Давидовна Вирсаладзе - была известной пианисткой и педагогом. Элисо занималась в ее классе в Средней специальной музыкальной школе имени Палиашвили и под ее же руководством окончила Тбилисскую консерваторию.

"Вначале бабушка занималась со мной эпизодически", - вспоминает она. У Анастасии Давидовны было много учеников, поэтому "выкроить время даже для внучки было делом непростым", кроме того, "перспективы работы были поначалу не слишком ясны и определены". Однако со временем отношение к занятиям изменилось. "По-видимому, бабушка сама увлеклась нашими уроками", - полагает Вирсаладзе.

В Тбилиси приезжал знаменитый пианист и педагог Генрих Нейгауз, который был дружен с Анастасией Давидовной и консультировал лучших ее учеников. Не раз слушал профессор Московской консерватории и юную Элисо, помогая ей советами.

Первый сольный концерт она сыграла, когда училась в десятом классе, в 1957 году победила на республиканском фестивале молодежи. Летом того же года Элисо Вирсаладзе впервые приехала в Москву, где в это время проходил VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а в его рамках - международный музыкальный конкурс.

"На этот конкурс был отбор, где я играла, мне было 14 лет. Меня допустили вне конкурса, просто поиграть", - рассказывает она. В 1959-м на следующем Всемирном фестивале молодежи и студентов в Вене пианистка уже завоевала диплом лауреата, в том же году стала солисткой Тбилисской филармонии. В 1962 году она получила третью премию на международном конкурсе имени Чайковского. "Мне было легко и спокойно, никаких волнений, абсолютно никаких ожиданий, что я буду куда-то проходить", при этом "для меня это была, конечно, очень большая победа", говорит Вирсаладзе. Готовил ее к конкурсу все тот же Нейгауз. "Он был очень рад, ему было очень приятно", - вспоминает она.

1966 год для пианистки отмечен двумя событиями - поступлением в аспирантуру Московской консерватории и победой на международном конкурсе имени Шумана в Цвиккау. В 1967 году она начала преподавать в Московской консерватории - сначала как ассистент Якова Зака, у которого занималась в аспирантуре, и Льва Оборина, а потом получила свой класс. Также много лет преподавала в Германии и Италии, проводит мастер-классы во многих странах.

Говоря о своих учителях, пианистка отмечает, что ей везло и она "никогда не знала, что такое педагогический диктат". Людьми, которые не только повлияли на нее "в узком педагогическом смысле, но и человечески поддерживали", называет и Нейгауза, и Зака, и Оборина, и профессора Московской консерватории, основателя ЦМШ Александра Гольденвейзера.

Рассуждая о своем преподавании, Вирсаладзе признается, что оно "выматывает безумно", но, несмотря на это, очень любит эту работу, а студентов называет замечательными. Свою задачу формулирует так: к каждому нужно "искать свой подход, чтобы он поверил в свои силы", узнавать, чем он интересуется, изучать "со всех сторон". Работать интересно, "если я чувствую творческое родство с тем, кого учу", утверждает пианистка. А еще говорит об ответственности за учеников: "Не могу позволить себе не заниматься и расслабиться из-за того, что я не в настроении". В числе ее знаменитых учеников - Борис Березовский, Алексей Володин, Яков Кацнельсон, Мурад Адигезалзаде. Еще один воспитанник профессора Вирсаладзе - азербайджанский пианист Эмин Зейналов говорит так: "Она - живая легенда! Она востребована в мире и как пианистка, и как необыкновенный педагог. Она учит технике и духовности, а главное - рядом с ней не можешь останавливаться на достигнутом". "Советами Элисо Константиновны пользуюсь по сей день - это точное прочтение текста, умение слушать себя со стороны, вживаться в музыкальный текст", - делится он.

Солисткой Московской филармонии Вирсаладзе стала в 1977 году. Она выступает с концертами в разных странах, участвует во многих международных фестивалях, в числе которых "Декабрьские вечера", "Посвящение Олегу Кагану", фестиваль имени Мстислава Ростроповича в Баку. Основала международный фестиваль, который уже много лет проводится в Телави.

Особое место в творчестве пианистки занимает камерное музицирование. Камерная музыка - "отдельная глава в искусстве", "в этой области написано столько шедевров", отмечает Вирсаладзе. Среди ее постоянных творческих партнеров в разные годы были Олег Каган, Белла Давидович, квартет имени Бородина, продолжаются концерты с Наталией Гутман, квартетом имени Ойстраха. "Когда ты очень долго играешь вместе с одним партнером, должно быть много точек соприкосновения. Когда ты чувствуешь себя в плане музыкальном абсолютно комфортно - тебе спокойно", - рассказывает исполнительница.

Вирсаладзе участвовала в работе жюри многих международных конкурсов. "Не отказываюсь от поездок на конкурсы, хотя я их ненавижу", - признается она. "Там узнаю, кого поддержать, кому помочь, чтобы у человека не было депрессии в случае поражения", - поясняет пианистка и вспоминает, что у нее были ученики, которые "просто уходили со сцены, не хотели больше продолжать заниматься музыкой, не перенеся нервного срыва на конкурсе". Вместе с тем конкурсы, по ее мнению, "необходимы, потому что сейчас других возможностей заявить о себе у молодых исполнителей просто нет".

Элисо Вирсаладзе считает себя человеком, который "очень многие культуры вбирает". "Когда я в Тбилиси - я дома, приезжаю в Москву - я абсолютно дома", - говорит она. Кроме того, близким городом пианистка называет Мюнхен, где в 1995-2011 годах преподавала в Высшей школе музыки и театра.