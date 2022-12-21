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Оппозиция оставила Грузию без омбудсмена до весны

Оппозиция оставила Грузию без омбудсмена до весны

Выборы Народного защитника в Грузии провалились, теперь они пройдут только весной, рассказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

По его словам, партия власти предложила пять кандидатов, но оппозиция не поддержала ни одного из них.

"Поэтому мы не сможем избрать омбудсмена и продолжим работу, чтобы хоть как-то выбрать общего кандидата на весенней сессии", - цитирует политика Sputnik Грузия.

Напомним, срок полномочий прежнего омбудсмена Нино Ломджария завершился еще 8 декабря.

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