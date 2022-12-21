Зимний сезон в Домбае открылся массовым спуском лыжников и шоу парапланеристов

21 дек. 19:25

На курорте Домбай в КЧР открыли горнолыжный сезон 2022-2023 годов, сообщает пресс-служба администрации курортного поселка.

"Праздник, посвященный открытию зимнего сезона, состоялся на горе Мусса Ачитара. В честь открытия сезона в Домбае организовали шоу парапланеристов, массовый спуск на лыжах по горному склону, а также шоу ратраков", - сказано в сообщении.

Также желающие приняли участие в мастер-классе по горным лыжам и сноуборду. Кроме того, Минтуризма республики и администрация курорта организовали в горах полет на воздушном шаре.