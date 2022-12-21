Роспотребнадзор рекомендовал надевать маски в общественных местах в Москве

21 дек. 19:12

Жителям и гостям Москвы рекомендовано носить маски в общественных местах из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ, такое сообщение опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих", - пояснили в ведомстве.

В то же время в Роспотребнадзоре обратили внимание, что относительно предыдущей недели заболеваемость гриппом и ОРВИ сократилась в целом на 20,1%. Взрослые (старше 15 лет) стали болеть реже на 17,2%, дети 0-2 лет - на 20,7%, детей 3-6 лет - на 26,5%, дети 7-14 лет - на 25%.