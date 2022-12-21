Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций ЕС

21 дек. 18:51

Швейцария вслед за Евросоюзом увеличила "черный" список по России из-за ситуации на Украине, такое заявление распространило Минэкономики страны.

На прошлой неделе Брюссель ввел новый, девятый по счету пакет санкций в отношении 141 физического лица и 49 организаций - в него вошли политики, депутаты, силовики, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, партии и госструктуры.

"Двадцать первого декабря федеральный департамент экономики, в ведении которого находятся санкции, расширил санкционный список в отношении России. Таким образом, Швейцария принимает изменения, которые ЕС решил внести в связи с ... тревожной ситуацией на Украине", - сказано в заявлении.

Рестрикции начнут действовать в 18.00 (20.00 мск).