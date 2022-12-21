Не только Израиль: Баку укрепляет связи со странами Ближнего Востока

Отношения Азербайджана и Израиля находятся на высоком уровне: две страны давно стали стратегическим союзниками. Однако Израиль - не единственный ближневосточный партнер Азербайджана. Сейчас Баку не только укрепляет ближневосточный вектор своей дипломатии, но и наращивает торгово-экономические связи с такими странами, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Египет, Иордания и Ирак.

Саудовская Аравия

На днях прошло 7-е заседание азербайджано-саудовской межправительственной совместной комиссии, на полях которого был подписан документ об экономическом сотрудничестве. Будет создан совместный Деловой совет между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики Азербайджана и саудовской Федерацией палат. Также на заседании были подписаны меморандумы в сферах туризма, строительства и промышленного производства, а также оказания юридических услуг и поддержку бизнеса.

На этой неделе министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалехом. Стороны подчеркнули высокий уровень развития двусторонних отношений и выразили удовлетворение сотрудничеством в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и энергетической сферах. Саудовская Аравия выразила интерес в участии государственных и частных компаний в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

ОАЭ

В конце ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра по делам правительства ОАЭ Мухаммада бин Абдуллу Аль-Гаргави. Летом Азербайджан договорился по проектам в области возобновляемой энергии с компанией из ОАЭ Masdar. Эти проекты солнечной и ветровой энергетики общей мощностью 4 ГВт предоставляют широкие возможности для развития Азербайджана как страны с концепцией "зеленого роста". Осенью посол Азербайджана в ОАЭ Махир Алиев обсуждал вопрос помощи ОАЭ Азербайджану в разминировании освобожденных территорий.

Катар

В конце октября прошла встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и премьер-министра, министра внутренних дел Катара Халида бин Халифы бин Абдулазиза Аль Тани, во время которой они обсудили перспективы развития экономического и энергетического сотрудничества между двумя странами, а также транспортно-логистическую деятельность и взаимные инвестиции.

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса и Торгово-промышленная палата Катара недавно подписали соглашение о создании совместного бизнес-совета. Страны будут обмениваться коммерческой, торгово-экономической, научной, технологической и другой информаций, а также оказывать поддержку в создании и функционировании совместных предприятий.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что Баку ведет переговоры с катарской компанией Nebras Power по проектам в области энергетики, в том числе по проекту газотурбинной электростанции в Хызынском районе.

Бахрейн

В феврале прошел второй раунд консультаций между МИД Азербайджана и Королевства Бахрейн. Замсекретаря по политическим вопросам МИД Бахрейна Шейх Абдулла бин Ахмед бин Абдулла Аль Халифа тогда высоко оценил прочные дружеские отношения между двумя государствами, подчеркнув важность выполнения подписанных соглашений и развития всестороннего сотрудничества. В декабре таможенные органы Азербайджана и Бахрейна подписали меморандум о сотрудничестве в таможенной сфере.

Египет

В середине декабря на встрече с председателем Госкомитета статистики Тахиром Будаговым посол Египта в Азербайджане Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид рассказал, что на сегодняшний день между двумя странами подписано около 60 соглашений о сотрудничестве. По словам посла, продолжается подготовка к визиту президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси в Баку. Множество соглашений было подписано на пятом заседании Совместной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом, которого прошло в феврале.

Иордания

В этом году в Аммане прошел азербайджано-иорданский инвестиционный форум, где был подписан меморандум о взаимопонимании для построения стратегического партнерства. Стороны также обсудили запуск совместных предприятий и сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса. Мероприятие проводилось с целью укрепления экономических и инвестиционных отношений между Иорданией и Азербайджаном и налаживание связей между деловыми кругами в сельском хозяйстве, образовании, медицине и туризме. За время сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией было подписано и успешно реализуется около 40 межгосударственных соглашений.

Ирак

Временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Ирака Насир Мамедов сообщил, что к 2021 году товарооборот между Азербайджаном и Ираком вырос с $11 млн в 2020 году до $24 млн, отметив, что в этом году товарооборот увеличился примерно на треть по сравнению с предыдущими годами. В 2023 году в Ираке пройдет большая выставка азербайджанской продукции, на которой также будет подписан меморандум об устранении двойного налогообложения.

В Азербайджан приезжает много туристов с Ближнего Востока. В стране планируют и развивать халяльный туризм - внедрять международные стандарты, принятые в сфере исламского туризма. В начале декабря генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид сообщил о намерении в качестве приоритетного направления привлекать туристов из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Поскольку расположенный на Великом Шелковом пути Азербайджан выступает в качестве моста между Востоком и Западом, Севером и Югом, Европой и Азией в политической, экономической, культурной, транспортной и других областях, многие ближневосточные страны заинтересованы в сотрудничестве с Баку.