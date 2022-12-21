Грузинский премьер отправился в Саудовскую Аравию

21 дек. 18:06

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с делегацией в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба администрации кабмина.

В рамках визита премьер проведет ряд встреч на высоком уровне. В состав делегации вошли министр экономики Леван Давиташвили и глава МИД Илья Дарчиашвили, который отметил, что визит в КСА принесет Грузии "конкретные результаты".

"Целью визита является дальнейшее углубление и укрепление сотрудничества, политического диалога, с одной стороны, и с другой - дальнейшее укрепление экономических отношений и привлечение большего количества инвестиций в нашу страну", - цитирует его Sputnik Грузия.