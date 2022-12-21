Россия останется без Nespresso

21 дек. 17:40

Швейцарская компания Nestle закроет фирменные бутики Nespresso в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

"Импорт продукции Nespresso и работа бутиков Nespresso на российском рынке по-прежнему приостановлены. В этой связи мы оптимизируем текущую структуру бутиков", - говорится в сообщении.

Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на бывших работников и партнеров компании писала о возможном закрытии монобрендовых бутиков Nespresso в России.

По словам одного из собеседников газеты, Nespresso, скорее всего, будет работать только с оптовыми покупателями, например, с ретейлерами.