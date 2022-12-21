Ильхам Алиев выразил обеспокоенность проявлением двойных стандартов в мире

21 дек. 17:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем заявил, что обеспокоен проявлениями двойных стандартов в вопросе международного права.

"Мы сторонники международного права и уверены, что отношения между странами можно регулировать только на основе норм и принципов международного права. Конечно, нас очень беспокоят наблюдаемые в мире проявления двойных стандартов в этой сфере. Нормы и принципы международного права должны быть основой для всех стран", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Также глава государства подчеркнул, что Баку и Белград подписали ряд документов о стратегическом партнерстве. Он отметил, что политика поддерживания территориальной целостности и суверенитета друг друга остается неизменной.