Турция призвала Ереван принять протянутую Баку и Анкарой руку мира

21 дек. 17:15

Министр обороны Турции Хулуси Акар на встрече глав оборонных ведомств Турции, Азербайджана и Грузии заявил, что Армении следует принять руку мира, протянутую Анкарой и Баку.

Он отметил, что на встрече обсуждались перспективы развития и сотрудничества на Южном Кавказе и в регионе в целом.

"Для нас важно, чтобы стратегические связи между нашими странами продолжались и в дальнейшем. Это сотрудничество является примером для всего мира. Армения должна принять руку мира, протянутую Азербайджаном и Турцией", - отметил Акар.