В России на крышах домов появятся зеленые парки

21 дек. 16:48

Озеленять крыши домов в России могут начать в ближайшие годы, пишут «Известия».

При благоустройстве городов, согласно проекту плана мероприятий по реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, планируется использовать экологичные технологии, речь идет в том числе о создании зеленых крыш, «умного» освещения улиц и экопарковок.

Вопрос будет проработан Минстроем к 2024-му году.

«Инициативу нужно рассматривать вместе с комплексной программой формирования комфортной жилой и общественной среды для россиян. В современной урбанистике «умное» освещение, экопарковки или зеленые кровли - это важные составляющие городской ткани», - рассказала глава архитектурного бюро Мария Николаева.

Отмечается, что зеленые насаждения на крышах позволят сэкономить большое количество электроэнергии: зимой уменьшится теплопотеря зданий, а летом зелень будет случить защитой от жары.