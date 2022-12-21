Ученые КБГУ придумали экологичные провода

21 дек. 16:31

Ученые из Кабардино-Балкарии запатентовали провода, которые могут разлагаться при воздействии микроорганизмов, - сообщили в пресс-службе КБГУ.

Сейчас провода и кабели подлежат утилизации, как обычный мусор, составляя его весомую его часть. А вот новый материал позволит заменить неэкологичные провода из поливинилхлорида на новые, компостируемые. Они не разрушаются на свету и на воздухе, а разлагаются в почве при воздействии на них определенных микроорганизмов, - передает "АиФ-Ставрополье".

Новый материал разработала научная группа Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий под руководством доктора химических наук, профессора Светланы Хашировой. Они уже получили евразийский патент на изобретение.