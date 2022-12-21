Кыргызстан продлил запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов

21 дек. 16:32

В Кыргызстане продлили временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, следует из сообщения на сайте правительства республики.

Мораторий на экспорт нефти и нефтепродуктов автомобильным и ж/д транспортом установлен до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, говорится в сообщении.

Государственной таможенной и пограничной службам Кыргызстана поручено пресекать незаконный вывоз товаров.