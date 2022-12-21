Шойгу: российские войска - гарант сохранения мира в Сирии и Карабахе

21 дек. 16:14

"Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе", - заявил сегодня на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны РФ министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Российские миротворцы более года "обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе и прилегающих районах". Наши военные, кроме того, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не допущено ни одного серьезного инцидента, - подчеркнул Шойгу, пишет "Российская газета".