В Эрмитаже открылась выставка к 1100-летию крещения Алании

21 дек. 16:12

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло принял участие в церемонии открытия выставки об Алании в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, - сообщили в пресс-службе главы региона.

Выставка "Сокровища Аланского царства" стала частью праздничной программы в честь 1100-летия крещения Алании. Идею предложила декан факультета искусств СОГУ имени Коста Хетагурова Мадина Атаева, а куратором выступила научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа Анастасия Чижова, - передает "АиФ-Ставрополье".

Публике представили экспонаты из 11 музеев страны, разместив в четырех залах Зимнего дворца около 500 предметов возрастом от первого века нашей эры до начала XX века. Они расположены в хронологическом порядке, и многие из них экспонируются впервые.

"Благодарю руководство и сотрудников Государственного Эрмитажа за сотрудничество с нашей республикой. Также выражаю признательность ученым и авторам, которые создавали эту выставку", – сказал Сергей Меняйло.

Выставка будет работать до 2 апреля 2023 года.