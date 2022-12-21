Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об исламском банкинге

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий проведение эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах России – Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Устанавливается двухгодичный срок проведения эксперимента, который может быть продлен правительством по согласованию с Центробанком России.

Под исламским банкингом подразумевают банковскую деятельность, принципы которой соответствуют нормам шариата. В частности, шариат запрещает получение установленного процента или вознаграждения за предоставление займа, а также вкладывать инвестиции предприятия, которые предоставляют товары или услуги (например, свинину или алкоголь), противоречащие принципам ислама.

Согласно законопроекту, в эксперименте смогут принять участие банки и некредитные финансовые организации, потребительские общества, фонды и другие организации, которые осуществляют деятельность по партнерскому финансированию.

Для доступа к эксперименту юрлицо должно быть включено в реестр. Участники должны иметь минимальный капитал 10 млн рублей с 1 января 2023 года, 25 млн – с 1 января 2024 года. Если эксперимент будет продлен, повысятся требования к капиталу – до 70 млн рублей с 1 января 2027 года, передает РИА Новости.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" Анатолий Аксаков оценил экономический эффект от внедрения системы исламского банкинга как крайне значительный. "Речь идет о миллиардах, возможно, о десятках миллиардов рублей инвестиций в различные проекты", – сказал он, добавив, что при удачной обкатке системы в четырех регионах она может быть распространена на всю Россию



"Правительство может расширить число участников уже сейчас, это прописано в законопроекте. Очевидно, если эксперимент будет удачным, то может быть принят закон, который позволит работать исламскому банкингу уже как постоянно действующему варианту привлечения финансов для реализации проектов", – ожидает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку.



"Мне как депутату от Чувашии интересно было бы в своем регионе реализовать систему исламского банкинга, тем более что у нас мусульманское население достаточно большое. Надо подчеркнуть, что интерес необязательно должен быть со стороны исламских групп населения. Законопроект ведь называется "О партнерских финансах", то есть любые лица любого вероисповедания могут применить этот инструмент. Я думаю, сейчас люди присмотрятся, и число тех, кто начнет пользоваться этим инструментом, будет увеличиваться", - подчеркнул Анатолий Аксаков.



"Я думаю, эффекта стоит ожидать на горизонте двух лет. Сейчас, конечно, время сжатое, многие вопросы гораздо быстрее решаются. Но все-таки инструмент новый и требует апробации и выработки у финансовых организаций определенной привычки к такой работе. Я думаю, не зря был выбран двухлетний срок для реализации эксперимента, то есть первые результаты мы почувствуем в 2025 году", - заключил он.