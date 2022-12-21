Азербайджан, Узбекистан и Казахстан объединились в "Тюркский автопром"

21 дек. 15:54

Азербайджан, Узбекистан, Казахстан создали конгломерат автопроизводителей "Тюркский автопром".

Конгломерат объединит рынки с населением более 65 млн человек. В рамках "Тюркского автопрома" будет налажено более тесное сотрудничество UzAuto Motors c заводами "Азермаш" в Азербайджане и "Сарыаркаавтопром" в Казахстане. Эти заводы несколько лет собирают автомобили Chevrolet из машинокомплектов, которые поставляет Узбекистан. Ожидается, что заводы в Азербайджане и Казахстане будут собирать новые модели Chevrolet при помощи UzAuto Motors, поставки комплектующих из Узбекистана в эти страны увеличится.