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Вина кубанской "Фанагории" признаны лучшими в Израиле

Вина кубанской &quot;Фанагории&quot; признаны лучшими в Израиле

Два напитка одной из кубанских виноделен получили золотые медали международного конкурса TERRAVINO, проходившем в Израиле – ими стали "Фанагория брют 2017" и "Фанагория Декантер Шардоне 2017", которые получили от профессионального жюри конкурса 91 и 90,5 баллов.

"Мы рады получить высокую оценку наших вин экспертами международного конкурса. Мы продолжим развивать направление премиальных вин, чтобы у отечественного потребителя был широкий выбор качественных российских вин, не уступающих по своим характеристикам напиткам из ведущих винных регионов мира", - отметил генеральный директор винодельни "Фанагория" Петр Романишин, передает "АиФ-Юг".

Международный конкурс проводится в Израиле ежегодно с 2006 года. В этом году Россия была представлена 72 винами от 17 виноделен, а всего в отборе принимали участие 734 образца вин и крепких напитков из 18 стран. По результатам конкурса российские вина получили четыре двойных золотых медали, 26 золотых и девять серебряных.

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