Собянин: жители Москвы справятся со всеми испытаниями 2023 года

21 дек. 15:20

Москва и ее жители преодолеют любые испытания, которые может принести 2023 год. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая перед депутатами Мосгордумы с отчетом о работе городского правительства.

"Мы живем в лучшем городе Земли, которому по силам преодолеть любые испытания, как это уже не раз бывало в нашей истории, и, я уверен, выйти победителем", - цитирует его ТАСС.

Собянин отметил, что верит в Москву и ее жителей. "Через несколько дней мы будем встречать новый, 2023 год: конечно, это будет непростой год, и все же - несмотря на все проблемы - я верю в Москву, верю в москвичей", - подытожил градоначальник.