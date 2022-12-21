Конфликт на парковке в Туапсе кончился стрельбой

В Туапсе на улице Маяковского произошел конфликт из-за парковочного места, в результате один из участников оказался в больнице.
Конфликт разгорелся между тремя мужчинами. Двое местных жителей 36-ти и 38-ми лет нанесли удары молотком и отверткой 49-летнему жителю поселка Агой. Мужчина в ответ произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.
Один из участников парковочного конфликта госпитализирован, остальным назначено амбулаторное лечение.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.