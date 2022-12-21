Прокуратура выступила против строительства в "зеленой" зоне на Ставрополье

21 дек. 15:01

Прокуратура на Ставрополье опротестовала строительство многоэтажного дома в "зеленой" зоне города Лермонтов, - сообщает пресс-служба ведомства региона.

"В 2022 году администрация города передала местному жителю в аренду земельный участок под среднеэтажную жилую застройку. Арендатору предоставили дефектный акт, на основании которого он вырубил деревья", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Площадь участка составляет свыше 16 тыс кв м, и почти 90% его площади было занято зелеными насаждениями. Была вырублена часть из них - молодые деревья и поросль, хотя для проведения таких работ чиновники должны были выдать соответствующее разрешение и взыскать компенсационную стоимость в муниципальный бюджет, однако этого не было сделано, - уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Потенциальную многоэтажку не удалось бы подключить к сетям централизованного водоснабжения, газораспределения и тепловым, то есть участок не соответствовал требованиям по застройке.