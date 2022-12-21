Министры обороны Азербайджана и Грузии встретились в Турции

21 дек. 14:57

В Турции в среду состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Стороны подчеркнули важность взаимной поддержки территориальной целостности обеих стран и отметили, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в области обороны развивается по восходящей линии.

Гасанов и Бурчуладзе на встрече обменялись мнениями по различным сферам двустороннего военного сотрудничества, а также обсудили вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.