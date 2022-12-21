Саудовская Аравия поставила "голубой" аммиак в Южную Корею

21 дек. 14:52

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о крупной поставке "голубого" аммиака в Южную Корею, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на издание Al-Monitor.

Saudi Aramco и нефтехимическая компания Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) сообщили в пресс-релизе, что отгрузили 25 тысяч тонн "голубого" аммиака южнокорейской Lotte Fine Chemicals. Груз покинул саудовский порт Эль-Джубайль еще в ноябре.

Саудовская Аравия торгует "голубым" аммиаком уже не первый раз. В 2020 году Saudi Aramco отправляла партию "голубого" аммиака в Японию.

Другие страны Персидского залива также обратили внимание на потенциал этого источника энергии. В августе о строительстве крупного завода по производству "голубого" аммиака объявил Катар. В июне национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) также осуществила отгрузку партии "голубого" аммиака в Японию.