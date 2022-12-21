В Сочинском нацпарке введут систему единого пропуска

21 дек. 14:52

С 2023 года в Сочинском нацпарке начнет действовать единая система пропусков. Об этом заявил исполняющий обязанности директора нацпарка Андрей Бородин.

"Оплата разрешения на посещение будет проводиться единоразово. Туристам не нужно отдельно рассчитываться за каждый визит на объекты и покупать билеты у агентов", - цитирует его РИА Новости.

Бородин отметил, что с помощью этого пропуска можно будет посещать всю территорию нацпарка. "Его нужно оформить на сайте и сохранить на телефон, вся информация о заказе будет у инспектора лесничества", - сказал он.

Кроме того, директор заповедника обратил внимание на то, что посредством цифровых ресурсов сайта будет разработан единый механизм получения пропуска для туристов, а этот сервис также интегрируют в городской портал Visitsochi.