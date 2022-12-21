Иран экспортирует нанопродукцию в 48 стран мира

21 дек. 14:45

Иранские компании-производители нанотехнологий экспортировали свою продукцию в 48 стран за последний иранский календарный год (с 21 марта 2021 по 20 марта 2022), передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на агентство Mehr.

Крупнейшими импортерами нанотехнологической продукции иранского производства стали Турция и Ирак, экспорт иранских нанотехнологий в эти две страны превысил $10 млн.

Иран также экспортирует свою нанопродукцию в такие страны как Россия, Индия, Казахстан, США, Великобритания, Монголия и Пакистан.

По сравнению с предыдущим календарным годом объем экспорта продукции иранскими нанотехнологическими компаниями вырос на 53%, составив $62 млн.