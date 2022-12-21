Экс-чиновник в Адыгее ответит в суде за самопремирование и мошенничество

21 дек. 14:41

Теучежский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника Теучежской районной станции по борьбе с болезнями животных, который обвиняется в присвоении средств и мошенничестве, - сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

"Как полагает следствие, с 2015 года по 2019 год бывший начальник ГБУ "Теучежская районная станция по борьбе с болезнями животных" фиктивно трудоустроил в учреждение своего знакомого, которому начислялась зарплата, которую тот отдавал руководителю учреждения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Таким образом экс-начальник похитил более 1,5 млн рублей, также он неоднократно незаконно премировал себя на общую сумму свыше 6 млн рублей, - добавили в пресс-службе.

Фигуранту инкриминируют мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и присвоение с использованием своего служебного положения, а также присвоение в особо крупном размере.